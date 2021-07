Корабът "Дракон" на частната компания "Спейс Екс" успешно се разкачи и скачи отново с Международната космическа станция (МКС) в рамките на операция по преместването му до друг модул на съоръжението, съобщи ТАСС. Целта на маневрата, предавана на сайта на НАСА, беше да се освободи място за пилотирания кораб "Старлайнър" на корпорация "Боинг", който ще пристигне на МКС в края на месеца.

Операцията по преместването на "Дракон" - "Индевър", извършена астронавтите на НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартър, Тома Песке от Европейската космическа агенция (ЕКА) и японецът Акихико Хошиде, продължи 47 минути. В началото на април астронавтите Майкъл Хопкинс, Виктор Глоувър, Шанън Уокър и японецът Соичи Ногучи за първи път преместиха пилотиран космически кораб "Дракон" - "Резилиънс" от един до друг шлюз на МКС. Тогава маневрата се наложи заради последвалото скачване на "Индевър".

Второто тестово непилотирано изстрелване на "Старлайнър" към МКС е планирано за 30 юли. Очаква се корабът да се скачи с орбиталната станция вечерта на 31 юли. Космическият кораб "Старлайнър" с тегло 13 тона е предназначен за седемчленен екипаж и автономен полет с продължителност 60 часа.

За първи път корабът беше изстрелян към МКС на 20 декември 2019 г. в безпилотен режим. "Старлайнър" трябваше да се скачи с орбиталната станция на 22 декември, но заради технически проблеми не успя и се върна на Земята.

Понастоящем на борда на МКС се намират руските космонавти Олег Новицки и Пьотр Дубров, астронавтите на НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартър, астронавтът на Европейската космическа агенция (ЕКА) Тома Песке и астронавтът на Японската агенция за аерокосмически изследвания (ДЖАКСА) Акихико Хошиде.