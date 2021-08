Бившият футболист на нидерландския гранд Аякс Йерге Хофдраад е бил прострелян в главата по време на концерт в неделя. Състоянието му в момента е критично, обявиха от полицията, пише gong.bg.

Според информациите до този момент, футболистът се опитал да предотврати скандал между две компании, присъстващи на партито.

Първоначално от полицията в Амстердам обявиха, че Хофдраад е починал, но впоследствие разпространиха ново официално съобщение, с което се извиниха на семейството и близките на футболиста за грешната информация.

