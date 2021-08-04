Земноводните са в размножителен период

Очевидци са заснели „армия” от редки жълти жаби в индийския щат Матхия Прадеш, съобщава порталът Ем Ес Ен.

Земноводните с яркожълт цвят са в размножителен период и се тълпят в големи локви.
Уловените в кадър създания са индийски жаби-бикове и обикновено имат стандартен сиво-кафяв цвят. По време на брачния сезон, който продължава от юли до август, мъжките екземпляри придобиват необичайния лимонов оттенък. 

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