Очевидци са заснели „армия” от редки жълти жаби в индийския щат Матхия Прадеш, съобщава порталът Ем Ес Ен.

Земноводните с яркожълт цвят са в размножителен период и се тълпят в големи локви.

Уловените в кадър създания са индийски жаби-бикове и обикновено имат стандартен сиво-кафяв цвят. По време на брачния сезон, който продължава от юли до август, мъжките екземпляри придобиват необичайния лимонов оттенък.

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India🇮🇳: El cambio de color de unas ranas toro que causa admiraciónhttps://t.co/I58r7sOJza — Erik el sueco🇸🇪 (@ErikSueco) August 2, 2021