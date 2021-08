Горски пожар достигна ТЕЦ в Югозападна Турция, съобщи в Twitter кметът на град Миляс, предаде Ройтерс. Пламъците навлязоха в централата, заяви градоначалникът на Миляс Мухаммет Токат. Той посочи, че електроцентралата е напълно евакуирана.

The flames blatantly reached thermal power plant at Milas district/Muğla Turkey. Disaster! https://t.co/IAIFNPIjgP — Tuncay Yılmazer (@gelibolu2015) August 4, 2021

По информация на турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк от ТЕЦ Кемеркьой са изнесени всички взривоопасни и запалими вещества. Резервоарите с водород, използвани за охлаждане на централата, са били изпразнени и напълнени с вода като предпазна мярка.

Пожарни екипи опитват да изгасят пламъците. Усилията им са затруднени от силния вятър в района.

TURKISH FIRES REACH POWER PLANT



Forest fire hits thermal power station in the Turkish city of Milas (south-west Turkey). Report that the fire has entered the power plant! Numerous explosions can be heard. Reports of power outages in region.https://t.co/WFtQIXy2DF — Unite the Right UK (@UnitetheRightUK) August 4, 2021

Възможно е да се наложи и евакуацията на град Миляс.



Новият пожар е избухнал днес следобед близо до ТЕЦ в Югозападна Турция, установи фоторепортер на агенция АФП, след като пожарникари овладяха по-рано други пожари в същата зона.

Огънят е избухнал в подножието на хълм в близост до топлоелектроцентралата в Кемеркьой, близо до град Миляс, Югозападна Турция. Огромни кълба дим са покрили централата.

"Turkey is on fire" - my mom on Thanksgiving https://t.co/XX57JEs8i2 — Reverend Calvin Barnes (@VoiceofCal) August 4, 2021

"Пожарът достигна в близост до централата. Не можем да видим нищо заради дима и пламъците. Ние искаме противопожарен самолет да бъде изпратен тук спешно", заяви кметът на Миляс Мухамет Токат във видео в Twitter.

Fire appears to be reaching dangerously close to the Kemerköy power station in SW Turkey. pic.twitter.com/fceLeDvZEN — Michael Cruickshank (@MJ_Cruickshank) August 4, 2021

На друго видео, качено от кмета, се виждат кадри от село Тюркевлери, близо до топлоелектроцентралата в Миляс, където изпаднали в паника жители са в процес на евакуация.

Топлоелектроцентралата работи с въглища и мазут, са уточнили властите пред АФП.

Осем души загинаха при пожарите, които бушуват от повече от седмица в Южна Турция.