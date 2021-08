Правителството на Република Северна Македония обяви кризисно положение от днес, за срок от 30 дни, заради множеството горски и полски пожари, обхванали различни райони на страната. Това съобщават от МВнР.

По информация на посолството ни в Скопие мярката включва забрана за движение на граждани в гори и горски местности.

Multiple places in my country (North Macedonia) are burning (due to heat, dry grass, arid period) and the government says "Oh yeah, we'll make a law now to service the fire fighting planes so they can be used in the future" and just...just.... https://t.co/HpB0pVjd9w