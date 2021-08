Горските пожари в Сибир продължават да се разрастват и вече са с такива мащаби, че димът от тях е достигнал Северния полюс, според данни от НАСА, предаде Франс прес.

Един от най-засегнатите райони е Якутия - огромна и много слабо населена територия в северната част на Сибир, където ситуацията продължава да се влошава, като тенденцията е да нараства и броят на пожарите, и площта, засегната от тях. Сега горят над 3,4 милиона хектара гори, в това число и трудно достъпни и отдалечени територии.

Colossal forest fires have now devastated 13.4 million hectares of land in #Russia so far in 2021. Smoke from the #Siberia fires now covers an area of 5.3 million square kilometers, an area larger than the European Union. #ClimateEmergency #Fires https://t.co/GhWdo8PI3N

Според НАСА димът от пожарите в Якутия е преминал над 3000 километра, за да достигне Северния полюс, което се случва, както изглежда за първи път, откакто се води подобна статистика.

Пак според НАСА гъст и стипчив дим от горските пожари е покрил на 6 август голяма част от Русия, което е било заснето от сателитите.

The fires hitting #Siberia are so extreme that they’ve sent smoke streaming to the North Pole, and the plume is expected to reach Canada later this week.



There are no borders in a #ClimateCrisis.https://t.co/iIZ7afilIr