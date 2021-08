Пожар избухна на международното летище "Хамид Карзай" в Кабул, Афганистан, на фона на продължаващите усилия за евакуация. Видеозаписи показват облак дим, издигащ се от летището, съобщава "Рашъ тудей".

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

BREAKING - Footage shows fire broke out at Kabul airport in Afghanistan amid evacuations. pic.twitter.com/g8aGmVDbS2 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 23, 2021

Все още не е ясно колко голям е пожарът, нито какво го е предизвикало. На видеоклипове, публикувани в социалните медии, се вижда огромен стълб черен дим, издигащ се от летището, което е фокусът на усилията за евакуация на САЩ и редица западни държави през последната седмица.

Всички полети от летището в Кабул са преустановени (ВИДЕО)

ЕКСКЛУЗИВНО: Разказ на един от българите, евакуирани от Афганистан

Ситуацията със сигурността на летището остава крехка, като американските и съюзническите войски работят за евакуацията на хиляди свои цивилни и афганистански бежанци от Кабул. Часове преди да избухне пожарът, американските и германските войски влязоха в сблъсъци с неизвестни нападатели, при което загина един афганистански войник.

Афганистанка роди на борда на американски военен самолет (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-малко 20 души загинаха на летището през последната седмица, заяви представител на НАТО пред Ройтерс в неделя.