Германският профсъюз на машинистите GDL продължи и днес стачката си. Клиентите на железопътната компания Deutsche Bahn се сблъскаха с многобройни закъснения и отмяна на влакове. Както и на 23 август DB очаква, че по маршрути на дълги разстояния ще бъдат изпълнени само около 30% от планираното и около 40% по регионални маршрути.

The German Train Drivers' Union (GDL) has disrupted most train services in Germany with a nationwide strike that began in the early hours of Monday and is due to last until the early hours of Wednesday. #GDL #DeutscheBahn #Strike #Germany https://t.co/k8aRgdt2ht