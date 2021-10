Голям пожар тази нощ бушува на един от важните мостове на италианската столица Рим - Моста на индустрията, известен и като Железния мост, в квартал Остиенсе, пише в."Кориере дела сера".



Най-тежко пострадала е пешеходната част на съоръжението, построено преди 158 години. Отломки от моста са паднали в река Тибър и плаването нея е временно преустановено.

The tragic moment when Rome’s “Ponte di Ferro” or “iron bridge” broke apart in flames early this morning. Built in 1860s, it was iconic. Luckily no injuries. It’s thought gas canisters in shacks beneath could be to blame but could also be electric cables. pic.twitter.com/GWbMpvhznU