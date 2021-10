С повече от 3000 случая на COVID-19 средно на ден през последната седмица Гърция изглежда се движи в същата посока като останалата част от Европа, където напоследък се наблюдава влошаване на данните за коронавируса.

В петък здравните власти съобщиха за 3585 нови случая на заболяването, като средният брой случаи на ден през последната седмица е 3028 в сравнение с 2372 през предходната седмица (петък, 15 октомври). Освен това още 36 пациенти са починали вследствие на усложнения, причинени от коронавируса.

От началото на октомври до петък са починали 727 пациенти, които са били заразени с SARS-CoV-2.

Броят на интубираните пациенти (348) остава стабилен. Въпреки това е регистрирано увеличение на броя на приетите нови пациенти в болниците, като само в петък те са 250 - най-големият брой, регистриран от средата на септември, уточнява в. „Катимерини“.

Почти девет от всеки десет интубирани пациенти са неваксинирани или частично ваксинирани, докато същото важи за 75-80 % от тези, които са били хоспитализирани, но не са интубирани.

В същото време ваксинациите срещу коронавирус вървят с бавни темпове.

От 26 204 дози, приложени в петък, повече от половината (13 427) са били подсилващи инжекции, 5 808 са били втори дози и 7 809 са били първи дози. Данните от предходните дни са сходни.

Като цяло към петък са били приложени 258 150 бустерни дози. Хората, които могат да получат бустерна доза, са тези, които са имуносупресирани, както и всички хора над 50-годишна възраст, здравните специалисти и хората с основни заболявания, за които са изминали шест месеца от приключването на основната ваксинация.

Необходимостта от трета доза, особено при хора над 65-годишна възраст и при имуносупресирани, се доказва от проучване от Израел, публикувано наскоро в The New England Journal of Medicine.