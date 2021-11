Пингвинът Пингу беше намерен изгубен и изтощен на новозеландски бряг на 3000 км от естествения си хабитат в Антарктика, съобщи Би Би Си. Името е дадено на пингвина на Адели от жителите на Бърдлингс флет, южно от Крайстчърч.

Rare Antarctic penguin accidentally travels 3,000km to New Zealand https://t.co/wNOvv5YYjU — BBC News (World) (@BBCWorld) November 12, 2021

Намерилият го Хари Сингх разказа, че първоначално го е помислил за плюшена играчка. Внезапно обаче главата се раздвижила. След това пингвинът останал неподвижен един час и изглеждал много изтощен.

‘Super rare’: Antarctic penguin washes up in New Zealand, 3,000km from home https://t.co/jGRGE76e5D — The Guardian (@guardian) November 12, 2021

Хари Сингх повикал специалисти, защото се притеснил птицата да не стане жертва на кучета или хищници. Така се свързал с Томас Шакъл, който лекува пострадали пингвини.

#ClimateCrisis #climate #Penguins 📸

Adelie penguin is seen at the coast of Banks Peninsula after travelling from his natural habitat of #Antarctica, in New Zealand November 12, 2021. #NewZealand

cr.REUTERS pic.twitter.com/4oOzG7HPfx — 香港商報 (@hkcd_HK) November 12, 2021

Шакъл се изненадал, че става въпрос за пингвин на Адели, защото те живеят само на Антарктическия полуостров.

This penguin looks like a cat dressed up as a penguin and I love it. https://t.co/v8Xkr3HMe2 — Kenny Stewart (@Kenny__Stewart) November 12, 2021

Направените изследвания на кръвта показали, че Пингу е дехидратиран.Теглото му било малко под нормата. Оттогава той е получил много течности. Когато се възстанови, пингвинът ще бъде пуснат на безопасен бряг.

Penguin that swam from Antarctica to New Zealand released into the wild https://t.co/m6WI7O3HWw pic.twitter.com/WDjCTEhFhQ — The Press Newsroom (@PressNewsroom) November 12, 2021

Това е едва третият пингвин на Адели, достигнал до новозеландски бряг, след два инцидента през 1993 г. и 1962 г. Ако повече от тях се появят в бъдеще, това ще е тревожен знак. Това би показало, че има промени в океана, които не разбираме.