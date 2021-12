Никълъс Кейдж ще влезе в ролята на Дракула във филма "Renfield".

Актьорът е избран за ролята на легендата на ужасите в предстоящата вампирска сага на Крис Маккей.

Ренфийлд е обитател на ужасяващия замък, който се появява в готическия роман на ужасите "Дракула" на Брам Стокър от 1897 г.

Nicolas Cage will take on the role of Dracula in Universal's next monster movie, #Renfield #THRNews pic.twitter.com/J9zczBjF4j