Испанският остров Ла Палма се превръща в лаборатория на открито за учени от цял свят, които искат да изследват изригналия наскоро местен вулкан Кумбре Виеха, предаде Асошиейтед прес.

Ла Палма е част от Канарските острови.

Експертите пристигат, екипирани със специални дронове и изключително точни инструменти. С помощта на спътници те анализират отделяните газовите емисии и потоците от разтопени скали.

Учените събират всичко, което забележат - от най-малките частици до "бомби от лава" с размерите на дини, изхвърлени като нажежени снаряди от една от най-мощните природни стихии.

Вулканолозите работят с най-съвременните технологии, за да изследват от сушата, морето, въздуха и дори от космоса рядко случващото се изригване.

