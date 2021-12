Хитовите представления на лондонския Уест Енд на "Цар Лъв" и "Животът на Пи" са сред множеството постановки, принудени да бъдат отменени заради заразени артисти с COVID-19, съобщи Би Би Си.

Представленията на "Цар Лъв" във вторник и сряда бяха отменени заради наложено от COVID-19 отсъствие на артисти и технически персонал.

"Театърът на Уиндам" отмени пет представления на "Животът на Пи" от 9-ти до 13-ти декември.

Всички представления на "Комедия от грешки" на "Роял Шейкспиър кампъни" в лондонския Център Барбикан до 22 декември са отменени заради заболели от COVID-19.

И Националният театър бе принуден да се откаже от предпремиерното представяне на коледния си спектакъл в понеделник, след като една от водещите актриси се зарази с новия коронавирус.

Театър "Пикадили" поднови представленията на "Мулен Руж!" в понеделник след принудително десетдневно прекъсване заради инфекции от COVID-19.

Пантомимата "Аладин" с участието на звездата Анито Добсън няма да се играе в Центъра Брайтън до края на годината заради несигурността и рисковете, свързани с варианта Омикрон, обявиха от трупата.

