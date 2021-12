Броят на жертвите на тайфуна Раи във Филипините достигна 24. Около 5 милиона души са с прекъснато електрозахранване, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

12 от жертвите, включително гражданин на Южна Корея, са от провинция Себу в централната част на страната, посочиха полицията и местните власти.



Другите загинали са от съседната провинция Западен Негрос, град Илойло в централната част на страната, остров Сиаргао и три провинции в южния регион Минданао.

Супертайфун връхлетя Филипините (ВИДЕО+СНИМКИ)

Eлектрозахранването е било прекъснато в 13 провинции в централната и южната част на страната и потърпевши са около 5 милиона души.

Officials say at least three people have been killed in the Philippines after a strong typhoon engulfed villages in floods, tore off roofs, toppled trees and knocked out power in southern and central island provinces. https://t.co/1Cr23CMg9S