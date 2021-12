Хиляди хора във Филипините напуснаха домовете си и крайбрежните курорти, когато супертайфунът Рай връхлетя страната. Властите отправиха предупреждение, че бурята може да удари крайбрежните райони "като товарен влак".

WATCH: Rescuers rushing to evacuate locals as raging floods strike Cagayan de Oro City in southern part of the Philippines due to Typhoon #OdettePH (international name: Rai). @cnnphilippines



📹 Philippine Coast Guard pic.twitter.com/vpZJR3iADQ — Rex Remitio (@RexRemitio) December 16, 2021

Рай пристигна с ветрове със скорост 195 км/ч, съобщиха от синоптичната служба на страната.

Това е най-силната буря, която връхлетя страната тази година, съобщи АФП. Повече от 90 000 души потърсиха спешно подслон, докато бурята нахлуваше в Тихия океан, съобщиха агенциите за бедствия.

Супертайфун със скорост над 230 км/ч приближава Филипините

„Тази чудовищна буря е ужасяваща и заплашва да удари крайбрежните общности като товарен влак", заяви Алберто Боканегра - ръководител на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец във Филипините.

Typhoon Rai Intensifies to Category 5 Storm as it Slams Philippines https://t.co/lZt7o3lnO0 — ktnewslive (@ktnewslive) December 16, 2021

„Ние сме много загрижени, че изменението на климата прави тайфуните по-свирепи и непредсказуеми“, каза той.

Typhoon Rai, locally known as Odette, has rapidly intensified as it nears central and southern Philippine provinces, forcing thousands to flee their homes and leaving thousands stranded as airlines canceled flights https://t.co/S57cC8hqha — Bloomberg (@business) December 16, 2021

Метеорологичната служба предупреди, че "много разрушителни" ветрове могат да причинят "тежки до много тежки щети на постройките и растителността", както и обширни наводнения и предизвикани от дъжда свлачища.

🔴⚠️ Alerte aux #Philippines

Le typhon #OdettePH #TyphoonRai s’annonce particulièrement violent et menace 16 millions de Philippins - dont 700 000 enfants.

L'UNICEF surveille de près la situation.

Nous sommes prêts à intervenir pour aider les enfants et les familles. — UNICEF France (@UNICEF_france) December 16, 2021