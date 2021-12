Служителка по сигурността прескочи конвейерна лента на международното летище "Нюарк либърти" в Ню Джърси и спаси 2-месечно бебе, спряло да диша, предаде Асошиейтед прес.

Видеокадри, разпространени от американското управление за безопасност на транспорта, показаха как служителката Сесилия Моралес, назначена на тази длъжност преди около два месеца, се втурва да помогне, след като майката взела детето от количка и забелязала, че то не диша. Случката се разиграла на 9 декември на пункт за проверка на летището.

A TSA agent at Newark-Liberty International Airport is being hailed a hero after saving a baby who was choking. https://t.co/0QPc9vcjCj — FOX 9 (@FOX9) December 24, 2021

Моралес заяви, че приложила техника за оказване на спешна помощ, поставяйки бебето върху ръката си с лицето надолу и потупвайки го по гърба, за да възстанови дишането му. Служителката, имаща опит от работата си в Бърза помощ, каза, че за първи път прилагала тази техника върху дете.

CAUGHT ON CAMERA:

When a baby boy stopped breathing at a security checkpoint at Newark Liberty International Airport in New Jersey, this TSA officer jumped into action. pic.twitter.com/HjdOA2OYXl — KTVN 2 News (@KTVN) December 24, 2021

Малко по-късно на мястото пристигнал екип на бърза помощ, за да даде кислород на 2-месечното момче. Говорител на управлението за безопасност на транспорта заяви, че не знае каква е била причината бебето да спре да диша.

Cecilia Morales, a new TSA agent, heard screams and leapt over a conveyor belt at Newark Liberty International Airport to save a choking baby. Morales had been an EMT for 10 years before joining the TSA. https://t.co/gbUJl7i0Sz — Lilly, STOP DeSantis! (@squashblossumm) December 24, 2021

"От два месеца е на работа и буквално спасява живот", каза Томас Картър, висш служител на управлението, говорейки за постъпката на Моралес. По думите му нейната "бърза реакция и действия са помогнали това семейство да посрещне щастливо празниците". "Действията й бяха вдъхновяващи", заяви той.