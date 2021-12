Космическият телескоп "Джеймс Уеб", чието изстрелване очакваха от 30 години астрономите по света, за да изследват Космоса с безпрецедентно мощни средства, бе изведен днес в пространството с ракета "Ариана 5" и потегли към бъдещия си наблюдателен пункт на 1,5 милиона километра от Земята, предаде Франс прес.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Излитането от стартовата площадка на космодрума Куру във Френска Гвиана бе осъществено по план - в 12.20 ч. по Гринуич. "Джеймс Уеб" става най-модерното съоръжение за космически наблюдения, изпращано някога в пространството, но ще заеме позиция едва след месец.

Амбицията на създателите му е да осветлят по-добре човечеството по два вълнуващи го въпроса: "Откъде идваме?" и "Сами ли сме във Вселената?".

ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ: Космическа сонда докосна короната на Слънцето (СНИМКА)

И да запечатат отблясъците на "космическата зора", когато първите галактики започват да осветяват Вселената след Големия взрив преди 13,8 милиарда години. Новият апарат ще даде възможност по-добре да бъде изучено формирането на звездите и галактиките, да се наблюдават екзопланетите, каквито учените откриват все по-често, и може би един ден да бъдат намерени сред тях други планети, подобни на нашата Земя.

Руска ракета с японски милиардер на борда се скачи с МКС (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Джеймс Уеб" ще тръгне "по стъпките" на телескопа "Хъбъл", направил революционен скок в историята на космическите наблюдения - благодарение на него изследователите откриха например гигантска галактическа черна дупка и установиха наличието на водна пара около някои екзопланети.

#UnfoldTheUniverse Finally James web telescope launched by #NASA will discover untold stories of space world. Really excited to know more discoveries in near future. #JamesWebbSpaceTelescope pic.twitter.com/yYJ6azIONh