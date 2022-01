Холивудският актьор и бивш губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер катастрофира в Лос Анджелис, предаде телевизия FoxNews, като се позовава на портала TMZ. При инцидента е била ранена жена.



По информация на TMZ катастрофата е станала в петък (към 17 ч. местно време) на няколко километра от дома на Шварценегер.

This is @Schwarzenegger’s vehicle after a crash on Sunset in Pacific Palisades.



Thankfully, the former Governor is not injured.



A driver in another car who was hit was taken to the hospital with minor injuries.



Schwarzenegger is in touch with her to check up on her. pic.twitter.com/u3uxPACEZk