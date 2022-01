Актрисата Ема Томпсън, чийто филм "Good Luck To You, Leo Grande" участва на фестивала "Сънданс", разказа за трудностите пред една 62-годишна актриса да се разсъблече пред камера във филма, разказващ историята на застаряваща учителка, която ползва сексуална услуга, съобщи АФП.

"Това вероятно е най-трудното нещо, което съм правила!", каза актрисата на онлайн пресконференция по време на кинофестивала, който се провежда дистанционно заради пандемията.

or having emma thompson laughing in your bed pic.twitter.com/5NgMU2TPlT — carol 🧜🏾‍♀️🎲🧸🌊• boiola por maryana (@rickmanthompson) January 23, 2022

"Много е трудно да се разсъблечеш на 62" на екрана, обясни носителката на "Оскар", заснела няколко секс сцени във филма с актьора Дарил Маккормак, на 29 години. Тя се разсъблича пред огледало, наблюдавайки тялото си "напълно спокойно, без да си прави оценка".

В тази сцена героинята "не си гълта корема, не се обръща, не се опитва да промени това, което вижда", обясни Томпсън и говори за "невъзможните изисквания" към жените да се борят с остаряването на телата си, табу на екраните.

‘Good Luck to you, Leo Grande’ un film à voir pour son approche réaliste et sans tabou sur la réalité de la sexualité des femmes. Un tout d’une grande richesse partant du scénario, la cinématographie, jusqu’au superbe jeu des acteurs. Je lève mon chapeau à la grande Emma Thompson pic.twitter.com/6eSzbyXijN — Véronique 🌿 (@laplante_vero) January 23, 2022

"Това е голямата трагедия на женското тяло през 20-и и 21-и век. Категорично трябва да я променим", подчерта актрисата.

Парис Хилтън се омъжи с няколко булчински рокли (ВИДЕО)

В събота на фестивала "Сънданс" бе представен и анонса на документалната поредица "We need to talk about Cosby", която ще се излъчва от 30 януари от "Шоутайм"и е посветена на пропастта между имиджа на Бил Косби като "бащата на Америка"и обвиненията срещу него в сексуални посегателства.

Sundance film #8 GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE. Loved this hilarious and insightful examination of intimacy and age. Emma Thompson is, as always, incredible as is Daryl McCormack. pic.twitter.com/GYangqR86a — Sleep In Cinema Substrate Radio (@sleepincinemaAL) January 23, 2022

Филмът "Sharp Stick" на Лина Дънам, създала сериала "Момичета", имаше премиера на фестивала на независимото кино "Сънданс", който продължава до 30 януари.