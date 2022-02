Властите днес разследваха причината за катастрофата на полицейски хеликоптер край бреговете на Южна Калифорния, при която загина един полицай, а друг беше настанен в болница с критични наранявания, съобщи Асошиейтед прес.

Полицаите от Хънтингтън Бийч са реагирали на сигнал за инцидент в съседния град Нюпорт Бийч около 18:30 ч. в събота, когато хеликоптерът се е ударил в тясна ивица вода между остров Лидо и полуостров Балбоа.

