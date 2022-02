"Осъждам признаването на независимостта на Донецката и Луганската народни републики от страна на Русия. Това подкопава усилията за разрешаване на конфликта и нарушава споразуменията от Минск". Това написа в личния си профил в Twitter генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг.

I condemn #Russia recognition of Donetsk/Luhansk in #Ukraine. It erodes efforts to resolve the conflict & violates Minsk agreements. #NATO supports Ukraine sovereignty & territorial integrity. We urge Moscow to stop fuelling conflict & choose diplomacy. https://t.co/H4yczPG8XM