Един човек е загинал, след като части от руски снаряд, изстрелян към Киев, е ударил жилищна сграда и автобус, съобщават руски медии.

Снаряд падна върху жилищна сграда в Киев, има поне един убит

По- рано днес друг снаряд уцели 9-етажна жилищна сграда. По думите на Антон Герашченко, съветник на украинския вътрешен министър, двама са загинали, а други трима са ранени.

Parts of a Russian missile shot down in Kyiv hit a residential building and a trolley bus on Kyrylivska Street.



One person reportedly has been killed.



Photo: Interior Ministry advisor Anton Gerashchenko via Telegram. pic.twitter.com/HHvHRzGSVG