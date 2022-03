Полският премиер Матеуш Моравецки публикува в Twitter, че той и колегите му от Чехия и Словения, Петр Фиала и Янез Янша, вече са в украинската столица Киев.

Според него случващото се е историческо.

Prime Minister of Poland Mateusz #Morawiecki, Slovenia's #Janša and the Czech Republic Petr #Fiala are already in Kyiv.

The Polish Prime Minister published a photo on his Twitter account. The leader of the Polish ruling Law and Justice party, Jaroslav Kaczynski, is also in Kyiv. pic.twitter.com/2lIVJBQYgU