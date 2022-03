Британският принц Уилям и съпругата му Кейт отмениха посещение в село в централноамериканската държава Белиз в началото на обиколката си в Карибите заради "чувствителни въпроси", свързани с местната общност, съобщи дворецът Кенсингтън в събота.

Residents of Indian Creek village reportedly voiced opposition to the royals' visit due to a dispute involving a charity William supports and plans to land the Cambridges' helicopter on a local football pitch https://t.co/Z0NFRzIJ5D