Михайло Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, твърди, че шестима руски генерали и десетки други висши офицери са били убити от началото на руската инвазия, съобщи Асошиейтед прес.

Подоляк днес написа в Туитър, че "високата смъртност сред висшите руски военни" отразява "пълната липса на готовност", като добави, че руската армия разчита на голям брой войници и крилати ракети.

High mortality of RF senior officers is striking. Already 6 generals killed: Maj Gens Tushayev, Gerasimov, Kolesnikov, Sukhovetsky, Mityaev & Lt Gen Mordvichev. Dozens of colonels & other officers. I.e. RF army is fully unprepared & fights only with numbers & cruise missiles.