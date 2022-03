Около 10 000 души днес присъстваха на концерт в знак на солидарност с Украйна в Берлин, съобщи полицията.

Хората от публиката развявали украински знамена или държали плакати с лозунги срещу руската инвазия, съобщи Ройтерс.

Събралите се край Бранденбургската врата, символ на разделената по време на Студената война Германия, много от изпълнителите на сцената носеха синьо и жълто - цветовете на знамето на страната. сред музикантите беше и Наталия Кличко, украинска певица, омъжена за кмета на Киев, Виталий Кличко.

Джамала, украинска певица, спечелила конкурса за песен на Евровизия с песента си "1944" през 2016 г., беше излъчена чрез видеовръзка на голям екран, като каза на присъстващите, че "музиката е мирна сила".

Berlin concert draws 10,000 in solidarity with Ukraine | Reuters



Another peace rally calling on NATO to start a war. https://t.co/sDvmbmimuw