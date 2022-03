Министърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба призова днес Китай да играе "важна роля" в усилията за разрешаване на конфликта между Киев и Москва.

"Споделяме позицията на Пекин за необходимостта от намиране на политическо решение на войната срещу Украйна и призоваваме Китай като глобална сила да играе важна роля в тези усилия", заяви Кулеба в Twitter.

For decades, the Ukrainian-Chinese relations have been based on mutual respect, understanding and benefit. We share Beijing’s position on the need to find a political solution to the war against Ukraine and call on China as a global power to play an important role in this effort.