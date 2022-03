Австралийският курортен град Байрън Бей, популярен сред знаменитостите със своите идилични плажове, пострада от тежки наводнения днес, когато силни бури връхлетяха източното крайбрежие на страната, предаде Франс прес.



Проливните дъждове започнаха в понеделник, като за 24 часа в района са паднали повече от 250 милиметра. Много търговски обекти в центъра на Байрън Бей бяха принудени да затворят, след като покачващата се вода направи невъзможно преминаването на превозни средства. Главната улица, която обикновено е оживена, днес бе почти празна и се е превърнала в река от кална вода.

VIDEO: Floodwaters fill the centre of Byron Bay and Lismore in eastern Australia, as heavy rains bring fresh damage to the region a month on from devastating floods pic.twitter.com/b2Niy1kgTu — AFP News Agency (@AFP) March 30, 2022

В близкия град Алстънвил за 24 часа паднаха 420 мм дъжд. Хиляди хора трябваше да се евакуират, за да се подслонят на по-високи места.

Emergency sirens have FAILED to warn Australia's east coast as entire towns go under water in floods https://t.co/1VxnOQkU59 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) March 30, 2022

От седмици в Източна Австралия се наблюдават екстремни метеорологични условия, породени от явлението Ла Ниня и изменението на климата, отбелязва АФП.

🚨For a second time this year, Northern NSW is being hit by widespread flooding.



We send our heartfelt gratitude to those working on the ground providing essential support in affected regions. Our thoughts are with the families and communities affected by the devastating floods. pic.twitter.com/U3xp1GFOg4 — WWF_Australia (@WWF_Australia) March 30, 2022

Над 3200 австралийски военни са мобилизирани за борба с наводненията в страната, съобщи премиерът.

🇦🇺Just a few weeks after the town of Lismore was devastated by once in a lifetime floods, the town has been inundated once again, with residents evacuated. https://t.co/l8lPARWNxR pic.twitter.com/gTKeo1VuOi — Himalaya Australia Gnews (@HAGnews2) March 30, 2022