Британският външен министър Елизабет Тръс заяви, че членството на Русия в Съвета на ООН по правата на човека трябва да бъде замразено заради откритите в Буча, Украйна, тела и масови гробове, предаде Ройтерс.

"Предвид сериозните доказателства за военни престъпления, включително информации за масови гробове и отвратително клане в Буча, Русия не може да остане член на Съвета на ООН по правата на човека", написа тя в Twitter. "Членството на Русия трябва да бъде замразено."

⚡️ British Foreign Minister Elizabeth Truss is shocked by Russian atrocities in Bucha and other cities. She promises to help punish the perpetrators



This woman is thicker than dense. pic.twitter.com/xJtAiVkTaX