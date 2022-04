Майли Сайръс разкри в социалните мрежи, че е положителна за COVID-19. 29-годишната певица даде положителна проба за COVID-19 дни преди церемонията по връчването на наградите "Грами".

Miley Cyrus tests positive for COVID, skipping Grammy party performance https://t.co/rpEe77S2uM via @pagesix — azeeestor 🌴☀️🌵🦓🐆🇺🇦🌊 (@azeeestor) April 5, 2022

Певицата успокои феновете си, че се чувства добре.

Бившата съпруга на Лиъм Хемсуърт разкри лошата новина в профила си в Twitter.

"Пътувайки из целия свят, свирейки пред 100 000 души на вечер и срещайки се със стотици фенове на ден, вероятността да хванеш COVID беше доста голяма. Получих COVID, но си заслужаваше", каза тя.

Преди това Майли Сайръс издаде първия си албум на живо "Warning: Miley Live", който включва новите ѝ песни "Warning" и "You". Но също и стари хитове като "We Can't Stop", "Wrecking Ball" или "Where Is My Mind". В социалните мрежи актрисата сподели ентусиазма си, като подчерта, че албумът е направен "от феновете и за феновете".