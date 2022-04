Най-малко двама души загинаха вчера в американските щати Тексас и Джорджия, а хиляди жители на южната част на страната останаха без ток, след като тези райони бяха връхлетени от силни бури, съобщи Асошиейтед прес.

В окръг Брайън, Джорджия, беше обявено извънредно положение и полицейски час, които бяха в сила до тази сутрин.

At least two people were killed on Tuesday during storms that left thousands of people in the southern U.S. without power.



Forecasters planned to survey damage from possible tornadoes Wednesday, but said the effort could be interrupted by more storms. https://t.co/hOwCQBsUWj — The Associated Press (@AP) April 6, 2022

Днес жители на южните щати започнаха да разчистват пътищата и сградите, а метеорологичните служби се готвят да оценят щетите от бурите в Джорджия и Южна Каролина. Усилията им обаче може да се окажат напразни, защото Центърът за прогнозиране на бурите съобщи, че днес се очакват няколко торнада, които ще засегнат голяма част от южните щати.

At least two people were killed after 54 tornadoes were reported across Texas, Mississippi, Georgia and South Carolina over the last 24 hours.

Full story: https://t.co/nscUGlvh1i#Tornadoes #Storms #Weather pic.twitter.com/NMwvVpLJPb — NewsNation (@NewsNation) April 6, 2022

Джорджия, Алабама и Тенеси са изложени на най-голям риск от тежките метеорологични условия. В районите с повишен риск влизат няколко големи града, сред които Атланта, Бирмингам, Алабама и Ноксвил.

