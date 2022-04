Един от най-големите необработени рубини в света беше показан в Дубай преди продажбата му на търг, съобщи АФП. Камъкът от 8400 карата тежи 2,8 кг. Той е един от най-големите откривани рубини и е сред най-редките, каза Патрик Пилати, генерален директор на компанията "Голд енд даймънд", която го излага.

"Това е суров рубин от Танзания . . . той не е загряван, което означава, че не е третиран. Тоест той е естествен и затова е ценен", обясни Патрик Пилати пред АФП.

The stone will be on display at different locations in Dubai for the next 30 dayshttps://t.co/R2akRkDhMC