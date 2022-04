Търговски кораб, тръгнал от Египет за Малта и превозващ 750 тона дизелово гориво, потъна днес в Габеския залив, край югоизточните брегове на Тунис, съобщи за Франс прес говорител на местния съд.

"Корабът потъна тази сутрин в туниски териториални води. За момента няма изтичане на гориво", каза говорителят Мохамед Карай и допълни, че комисия за предотвратяване на бедствия ще се събере, за да реши какви действия да се предприемат.

Тунис заяви, че работи за избягване на "екологична катастрофа".

Корабът, плаващ под флага на Екваториална Гвинея, е отплавал от египетското пристанище Дамиета към Малта, когато в петък вечерта възникнали проблеми поради лошото време.

Плавателният съд е бил оставен да акостира край Габес на тунизийския бря, където вода е проникнала в двигателното отделение и частично го е потопила, съобщи тунизийската аенция ТАП.

Седемчленният екипаж на кораба го е напуснал.

Тунизийското министерство на околната среда заяви, че е задействало план за действие при извънредни ситуации, за да предотврати "морска екологична катастрофа" край Габес в югоизточната част на Тунис, съобщи TAП.

"В момента ситуацията е под контрол", цитира TAP министерството на околната среда, без да добавя повече подробности.

