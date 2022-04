Двама непълнолетни бяха убити и най-малко девет души бяха ранени при стрелба по време на частно парти в американския град Питсбърг, предаде БТА.

People jumped out of windows after 50 rounds were shot into a crowd at a house party in north Pittsburgh early Sunday morning https://t.co/zfC6ocXx1e — The Daily Beast (@thedailybeast) April 17, 2022

Стрелбата е започнала около вчера 00:30 ч. местно време в имот за краткосрочно отдаване под наем. За партито са се събрали над 200 човека, като повечето от тях са били непълнолетни, съобщава полицията.

Two people were killed and eight others suffered gunshot wounds in a mass shooting at a party in Pittsburgh early Sunday morning. The gunfire erupted at an Airbnb rental where about 200 people, many underage, were in attendance. https://t.co/bYOAmb6ILq pic.twitter.com/Ep0AC8LTLH — The New York Times (@nytimes) April 17, 2022

Най-малко 11 души са били хоспитализирани с огнестрелни рани, като двама от тях са починали.

Some escaped the gunfire by jumping out of windows, police said. https://t.co/1zeLKDK9I6 — ABC News (@ABC) April 17, 2022

Според полицията в закритите помещения на имота са произведени 50 изстрела, като е имало и още няколко навън. На местопрестъплението са открити гилзи от пушки и пистолети.

Police believe multiple people fired at least 90 rounds during a shooting at a Pittsburgh Airbnb party early Sunday. One of the surviving victims is 14 years old, police said, and both young men who died were under 18. https://t.co/MbR8ITgsDn — The Wall Street Journal (@WSJ) April 17, 2022

Все още не се съобщава за заподозрени.