Описан като умствено нестабилен мъж е нападнал с нож свещеник в църква в Ница в южната част на Франция, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от френското вътрешно министерство.

Министърът на вътрешните работи Жералд Дарманен съобщи в Twitter, че животът на свещеника не е в опасност и добави, че полицията е арестувала нападателя. Атаката беше извършена в момент, когато Франция гласува на втория тур на изборите за президент.

BREAKING: A priest has been stabbed up to 20 times and a nun has been injured following a #knifeattack at the Saint Pierre d'Arene Church in #Nice. The suspect has been arrested and is said to be "suffering with mental health problems"#France #knifehttps://t.co/vyeB2lli7k