Дива лисица е проникнала в Националния зоопарк във Вашингтон и е убила 25 американски фламинги и шилоопашата патица, съобщи АФП.



"Сутринта на 2 май екипът за грижа за птиците е открил мъртвите фламинги и е забелязал лисица" в откритото пространство, обитавано от птиците, се посочва в прессъобщение на Националния зоопарк Смитсониън. Лисицата е успяла да избяга. В зоопарка се грижеха за 74 екземпляра от вида американско (червено) фламинго.

"Това е трагична загуба за нас и за всички, които се вълнуват от животни", каза директорът на зоопарка Бранди Смит.

