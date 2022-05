Мемоарите на фронтмена на ирландската рок група U2 Боно ще излязат на пазара на първи ноември, предаде Асошиейтед прес.

Книгата ще се казва "Surrender" и ще бъде издадена от "Пенгуин Рандъм хаус".

"Когато започнах да я пиша, се надявах да обрисувам в детайли това, което само скицирах в песните", се казва в разпространено изявление на 62-годишния ирландски певец и активист, роден с името Пол Дейвид Хюсън.

Легендарният Боно пя в метрото на Киев (ВИДЕО)



Сред многобройните хитове на групата са "With Or Without You", "Sunday Bloody Sunday" и "Where the Streets Have No Name".