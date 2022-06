На 70-годишна възраст почина американският музикант от унгарски произход Алек Джон Сач. Той е басист и съосновател на рок групата Bon Jovi. Пресслужбата на групата съобщи новината в Twitter тази нощ.

„Съкрушени сме от новината, че скъпият ни приятел Алек Джон Сач почина. Алек е неразделна част от създаването на групата. Той ще ни липсва”, се казва в изявлението.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/yK0RlgVkZc