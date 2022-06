Готови са около 140 км от оградата по границата между Полша и Беларус, съобщиха полските власти, стремящи се да предотвратят повторение на миграционната криза от миналата година, когато маси от хора нахлуха на границата, съобщи ДПА.

Според видеоклип, публикуван днес от граничните служби на страната, работата по електронна бариера ще започне през следващите дни. Видеото показва висока ограда, пред която на пътека патрулират превозни средства.

418-километровата граница на Полша с Беларус се превърна в гореща точка на миграцията миналата година, когато хиляди хора се появиха без предупреждение, уж след като са били поканени в Беларус и след това прехвърлени на границата от беларуските власти с надеждата да създадат криза, припомня ДПА.

Много от хората, които се появиха на границата, идваха от зони на военни конфликти, което означаваше, че поляците трябваше да избират дали да допуснат неконтролируем поток от хора или да Варшава да започне да действа като отказваща достъпа на хора, които се опитват да спасят живота си.

Фон дер Лайен: ЕС е изправен пред историческо решение за членството на Украйна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Кризата достигна своя връх през топлите летни и есенни месеци на 2021 г., а през зимата спадна. Сега, когато температурите отново пълзят нагоре, полските власти съобщават, че бежанците се завръщат в по-голям брой. В събота полските власти съобщиха за задържането на 14 души, опитали се да преминат от Беларус.

Poland's new fence/wall on the border of Belarus 👀 pic.twitter.com/519FORwfU2

През август миналата година полските сили поставиха импровизирана ограда. От януари насам тя малко по малко е заменена с 5,5-метрова ограда със сензори за движение и камери. Работата трябва да приключи до края на юни, а бюджетната ѝ стойност е 366 млн. евро.

Властите също така заявиха, че на 1 юли ще отменят ограниченията, които в условията на криза създадоха 3-километрова забранена зона по границата, която държеше активисти и журналисти далеч от струпването на хора. Министерството на вътрешните работи заяви, че ограниченията няма да са необходими, след като оградата бъде завършена.

Poland built 50-km long wall, five meters high, to the border with Belarus



The Polish border guards already found two tunnels under the fence, per Ukrainian media.



Awfully looks similar to Trump’s metal fence pic.twitter.com/2YLQBgaqU8