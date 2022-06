Премиерът на Албания Еди Рама смята новината, че българската опозиция се е съгласила с оттегляне на ветото на София за началото на преговорите на Северна Македония с ЕС, за положителен знак.

„Току-що чух, че днес нещо се е раздвижило в България. Рано е да бъдем оптимисти и това е твърде малко, за да се променят части от утрешната реч, в която България е критикувана като страна, държаща две страни от НАТО като заложници, докато има война по границите на Европа“, написа Рама в Twitter.

В същото съобщение той посочва защо е решил да пътува до Брюксел.

