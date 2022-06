Най-малко четирима души загинаха, а десетки бяха тежко ранени при срутването на трибуни на бикоборска арена в Централна Колумбия.

Местата за зрители били пълни с хора по време на инцидента. След срутването настъпил хаос и е много вероятно жертвите да се увеличат.

Местният губернатор заяви, че ще поиска всички подобни мероприятия да бъдат забранени.

100s injured and mutiple deaths in stadium collapse at bullfight in El Espinal, Colombia. pic.twitter.com/Py7sy0bWJ0

Новоизбраният президент на Колумбия Густаво Петро, който ще встъпи в длъжност през август, отправи същия призив.

A full three-story section of wooden stands filled with spectators collapsed, throwing dozens of people to the ground, according to images broadcast on social media.#MalaysiaNow #MNow #FlashNews #Colombia https://t.co/pnscoyucLl