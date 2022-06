Най-малко седем души загинаха при голямо свлачище в селски район в североизточния индийски щат Манипур. 55 души са в неизвестност, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

Спасителните екипи, затруднени от проливните дъждове, успели да извадят 19 оцелели тази сутрин, но шансовете за намиране на още живи хора са малки. Срутването на земни маси станало върху участък от изграждана железопътна линия, където работели около 80 човека.

Seven dead, over 20 missing as massive landslide hits India's Manipur statehttps://t.co/Pu0pWw2jAp pic.twitter.com/Og3F9FLRkr