Кетанджи Браун Джаксън, 51-годишна афроамериканка, положи клетва като нов член на Върховния съд на САЩ в четвъртък. Церемонията беше излъчена от CNN.

Във Върховния Джаксън зае мястото на 83-годишния Стивън Брейър, който по-рано реши да се оттегли от поста си.

