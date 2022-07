Двайсет и седем моряци са в неизвестност, след като инженерен кораб с 30-членен екипаж се разцепи на две и потъна в Южнокитайско море днес.

Плавателният съд се оказал в епицентъра на тайфуна "Чаба", предаде Франс прес, като се позова на в. "Саут Чайна морнинг пост".

Корабокрушението станало на 300 километра югозападно от Хонконг. Властите в китайския специален административен район изпратили за спасяване на моряците самолет и няколко хеликоптера.

A ship carrying 30 people has been wrecked in the South China Sea, 160 miles from Hong Kong.

Спасителната операция обаче е затруднена от сложните метеорологични условия. Видимостта в зоната на бедствието не надвишава 500 метра, а височината на вълните достига 10 метра.

Трима от членовете на екипажа са спасени и настанени в болница, съобщиха властите.