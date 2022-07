Ракетата носител, разработена от компанията SpaceX на американския предприемач Илон Мъск за изстрелването на космическия кораб Starship, се запали на стартовата площадка в началото на тестовете.

В понеделник в американския щат Тексас се проведоха изпитания на прототип на ракета Super Heavy. Видеозапис на мощната експлозия и последвалия пожар беше публикуван в Twitter от главния редактор на NASASpaceFlight.com Крис Бергин.

Fire is spreading again and heading toward the OLM. 😟

https://t.co/dUUqw7ojRv pic.twitter.com/68IfGeLgmT