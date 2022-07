Борел представи за одобрение нови санкции срещу Русия с включена забрана на златото

Върховният комисар по външните работи Жозеп Борел представи нови санкционни списъци и пакет от санкции срещу Русия за одобрение, в който е включена и забрана на златото, предаде БТА.

„Русия продължава със зверствата в Украйна, унищожавайки територии и крадейки зърно. Ще продължим да подкрепяме Украйна, за да се противопостави на руската агресия. Ще продължим военната си подкрепа“, написа той в Twitter.

Russia carries on with atrocities in #Ukraine, destroying fields & stealing grain. We will continue to support Ukraine to counter the Russian aggression. I am putting forward new listings & a package with @EU_Commission incl. a ban on gold. We will continue our military support pic.twitter.com/kHCVAQ1H0N