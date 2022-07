Съветът на ЕС взе решение за започване на присъединителните преговори със Скопие и Тирана, съобщи в Туитър чешкият премиер Петър Фиала, чиято страна председателства институцията до края на годината.

The @EUCouncil led by @EU2022_CZ has just agreed to open accession talks with Albania and North Macedonia!



We have taken another important step towards bringing the Western Balkans closer to the EU. It's a great success of our Presidency.