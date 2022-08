Трима души са убити, а други шестима са ранени при нападение с нож в детска градина в югоизточната китайска провинция Цзянси.

#BREAKING : Three killed, six injured in a knife attack at a kindergarten in China's Jianxi province - Police pic.twitter.com/4DxInoLlBP

"Гангстер, носещ шапка и маска", нахлул в частната детска градина в окръг Анфу около 10:00 ч. местно време, съобщи полицията в изявление, публикувано в китайския Twitter Weibo.

Footage allegedly taken after a knife attack at a kindergarten in China has surfaced online.



Three people died and six were injured, police said. The suspect is a 48-year-old man who is being sought. pic.twitter.com/62sTv8lN3a