Полицията в Черна гора съобщи, че 11 души са убити при нападението в черногорския град Цетине, извършено след семеен спор, предаде Асошиейтед прес, като се позова на държавната телевизия.

Police: At least 11 people killed, six injured in shooting that reportedly began as family conflict in Cetinje, Montenegro; police killed suspect https://t.co/nM4J69YEXy